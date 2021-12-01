بالفيديو: وسط حضور عدد من أفراد الشرطة.. متظاهر سوداني يقدم فاصل رقص استعراضي ويثير الدهشة على منصات التواصل





تداول ناشطون على منصات التواصل مقطع فيديو ظهر من خلاله أحد الثوار السودانيين، يقدم فاصلا من الرقص الاستعراضي على أنغام أغنيات (الزنق) بالشارع العام.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد قدم الثائر فاصل الرقص في الطريق وسط حضور عدد من أفراد الشرطة الذين كانوا يقفون في الجهة المقابلة، لحافة الشارع ويشاهدون مايقوم به الشاب.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أبدوا الدهشة بعد مشاهدة الشاب وهو يرقص دون أن يظهر خوفه من الشرطة، الامر الذي جعلهم يطلقون اسما لتلك الرقصة التي قدمها بـ(برهان جرا) على حد قولهم.

الخرطوم :(كوش نيوز)