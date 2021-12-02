احتيال شاب على إدارة مستشفى بالخرطوم وسرقة أغراض شهيد بمواكب 17نوفمبر





أقدم شاب من ضمن مسعفي الشهيد مزمل الجنيد، بمواكب 17 نوفمبر، بالمؤسسة ببحري، بالاحتيال على إدارة المستشفى الدولي، بادعائه أنه أحد اقارب الشهيد واستلام اغراضه التي كانت معه بما فيها هاتفه النقال.

وذكر مُقربون للشهيد مزمل، الذي يقطن مدينة بحري المزاد: بعد ان ارتقت روح الشهيد إلى بارئها، عقب محاولات الاطباء في المستشفى الدولي، كان من ضمن الايادي التي اوصلته إلى المستشفى من بينهم ضعيف النفس لايشبه أخلاق السودانيين ولا الثورة المجيدة.

و بعد ان تم تسليم أمانات الشهيد إلى المدير الإداري، عاد إلى المدير، منتحلاً شخصية احد اقرباء الشهيد واخذ هاتفه، وعندما حضر اهل الشهيد لاستلام اماناته، اخبرهم المدير بأن احد اقاربهم قد حضر واخذها من اليوم الاول للوفاه، وبعد مراجعة كاميرات المستشفى تم اخذ صورة له من الكاميرا.

وناشدوا جميع من يتعرف عليه مدهم بأي معلومة تمكنهم من الوصول إليه، و الشهيد لديه ثلاثة اطفال (بنات) ينتظرن صورهم وذكرياتهم مع والدهم الموثقة بالهاتف، يُذكر أن هاتف الشهيد آيفون يصعب فتحه، آملين أن لايكون قد تصرف فيه، من اجل ما بداخله من صور للشهيد و رده إلى اطفاله.

وكان الشهيد مزمل الجنيد، 32 عاماً، في طريقه من عمله بأمدرمان بالبوستة عائداً إلى منزله في يوم 17 نوفمبر 2021،، طلبت احداهن مساعدته في اسعاف مصاب قُرب المستشفى الدولي، فجاءته طلقة في وجهه، أدت إلى استشهاده.

الخرطوم (كوش نيوز)

*الصورة أعلاه ارشيفية للشهيد “مزمل الجنيد”