شباب قبيلة الشايقية: بيان حول (خرق الاعلان السياسي من قبل حمدوك)





بسم الله الرحمن الرحيم

شباب قبيلة الشايقية

السودان

بيان مهم

(خرق الاعلان السياسي من قبل حمدوك)

الشعب السودان

ظلة الادراة الاهلية بالسودان تحمل هم الوطن والمواطن بكل مسؤلية وقد شكلة الادارة الاهلية بالسودان لوحة وطنية نضالية عظيمة بتناديها الي إعتصام القصر الجمهوري لاسقاط حكومة السفارات ومزدوجي الجوازات والجنسيات وتحرير القرار الوطني من العملاء والوكلاء وصولا الي حكومة انتقالية من كفاءات مستقلة وقد تم ذلك بفضل الله وتوفيقه

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الاهل والعشير بكل ربوع الوطن

لقد ساهمة قبيلتنا في تلك الملحمة التاريخة العظيمة لاسترداد وتصحيح مسار الوطن الغالي ووضعه في الطريق الصحيح وتم ذلك بقرارات القيادة في القوات المسلحة التي دعمناها وايدناها بالمشاركة بمسيرة كانت بالالف من أبناء محلية مروي الي قيادة الفرقة ١٩ مشاة

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الشعب السوداني

أصدر حمدوك رئيس الوزراء قرارا بإعادة الاحزاب السياسية مجددا الي سدة الحكم في خطوة تدل علي صحة مخاوفنا من عودته في الاساس بانه سيكون معرقل وغصة في حلق السودان دفاعا عن مشروعه ( مشروع التغريب و الاستعمار الجديد ) وقد كان ذلك الان بخرقه للاتفاق السياسي الذي وقعه قبل أيام بإعادته الاحزاب السياسة الي الوزارات على شكل وكلاء و في اشارة ثانية الي أنه لن يشكل حكومة مدنية مستقلة في وقت قريب وسيقوم بتاخير الحكومة الانتقالية ومؤسسات الحكم المدني بشكل مقصود ومغروض

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عليه فقد قررنا في شباب قبيلة الشايقية

1/التواصل مع شباب الادارات الأهلية بكل السودان الذين كانو حضور بإعتصام القصر لتوحيد الرؤية والتحرك بسرعة

2/ الاستعداد لكل اشكال التصعيد من

🔥العودة الي اعتصام القصر

🔥اغلاق للطريق القومي

🔥اغلاق لسد مروي

🔥والكثير من الخطوات التصعيدية السلمية المتاحة

اذا لم يفي الجيش السوداني بتعهداته لنا بحكومة كفاءات مستقلين خالية من أحزاب الخراب والدمار المتاجرة والدماء في اقرب وقت ولا يوجد اي سبب لتاخير إعلانها الا محاولة ضرب وحدة واستقرار الوطن باحداث هذا الفراغ المقصود والمغروض وتعطيل الوصول الي إنتخابات حرة نزيه يختار فيها الشعب من يريد في الوقت المحدد.

شباب قبيلة الشايقية

1 ديسمبر /٢٠٢١