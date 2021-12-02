التهديد بإعادة إغلاق الميناء يرفع أسعار الشحن وتّجار يوقفون الاستيراد





كشف المستورد قاسم الصديق، عن إيقاف عدد من التجار، الاستيراد بسبب ارتّفاع أسعار الشحن إلى ميناء بورتسودان، وتوقّع ارتّفاع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة لتوقف الاستيراد.

وقال الصديق بحسب صحيفة الصيحة الصادرة، الخميس،” ما أشعل نار أسعار الشحن هو التهديد بإعادة إغلاق الميناء، رغم أنّ الميناء يعاني من سوء مناولة الحاويات”.

وتوقّع أنّ تبذل إدارة الميناء جهدًا لإصلاح وضعية الميناء، لأنّه لا يمكن أنّ يستمرّ الحال على هذا النحو، لأنّ في ذلك إعاقة لعمليات الصادر وهي صلب عمليات إدرار النقد الأجنبي للبلاد.

باج نيوز