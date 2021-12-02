سلك: حمدوك ارتكب خطيئة والحكومة غير مؤهلة لتنظيم الانتخابات





كشف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف (سلك) عن اتصال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك به عقب إطلاق سراحه ، وأوضح أن الاتصال جاء فى إطار التهنئة بالخروج من الاعتقال، وذكر أن الاختلاف فى المواقف السياسية لا يعني القطيعة مع حمدوك، ودعا في مقابلة مع (الجزيرة مباشر) دعا حمدوك إلى التراجع عن قراره والعودة للطريق الصحيح، ورهن الجلوس فى حوار مع حمدوك حال اتخذ خطوات تصحيحية للمسار الذى يمضي فيه، وذكر أنه يمتلك الشجاعة لاتخاذ تلك الاجراءات ، وأردف حمدوك بشر وارتكب خطيئة تستوجب الاتفاق السياسي ويجب أن يعود للحركة الجماهيرية.

وفي السياق ذاته قال عمر إنهم ماضون نحو الامام باقرار صيغة حقيقية لضمان سلطة مدنية حقيقية تقود ما بتقى من الفترة الانتقالية وتنفذ مهام الثورة، وقطع بأن الشراكة بصيغتها القديمة غير مطروحة وغير مرغوبة وأنها من قبيل تجريب المجرب ولن تقود إلا لوبال، وأكد بالقول : “لا نريد العودة للوراء بل نريد سلطة مدنية تكون فيها السلطات والصلاحيات واضحة للحكومة تقود لتحول مدني ديمقراطي” ووصف خالد أن اتفاقية 21 نوفمبر شرعنت الانقلاب وان حمدوك خذل الجماهير بالتوقيع عليها، وقطع بأن الحكومة الحالية غير مؤهلة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

صحيفة الجريدة