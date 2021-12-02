بالصورة.. الشاعرة التي تغزلت في حميدتي تواصل إثارة الجدل وتفجر المفاجأت: تلقيت طلبات من فتيات يطلبن إقامة علاقات عاطفية معي وكلام غريب وحرام

فجرت الشاعرة السودانية الشابة سماح مضوي رحمة مفاجأة كبيرة, وذلك بعد نشرها لتدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الشاعرة التي ظهرت واشتهرت في وقت سابق عبر كتابتها لقصيدة تغزلت من خلالها في قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو, عادت من جديد لإثارة الجدل على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.
حيث كشفت سماح مضوي عن تلقيها لطلبات عبر حسابها على فيسبوك من فتيات يطلبن إقامة علاقات عاطفية معها وهو الأمر الذي وصفته بالغريب والحرام, كما هددت بالتخلي عن الصفحة في حال تواصل هذا الأمر.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
2 تعليقات
اسع في داعي لهذا الانحطاط الاخلاقي دا. ودا يقولوا عليه شنو كثرة معجبين من الجنسين ولا من المتشبهين الذين يدخلون في القروبات النسائية بأسماء مستعارة وهاك يا تافهة ووساخة
هو انتي فاكرة نفسك منو الخنساء ولا .. الانشاء الركيكة دي بتسميها شعر غايتو المنظمات المشبوهة التي دخلت البلاد معي قوي الحريه وجدت من يساندها في نشر التفاهات أمثال باندا الخفاش وبقيه الزباله
وزعلانة مالك يا روح أمك ؛ ماهو كلو آيسكريم مرة تلحس ومرة تمص