بالصورة.. الشاعرة التي تغزلت في حميدتي تواصل إثارة الجدل وتفجر المفاجأت: تلقيت طلبات من فتيات يطلبن إقامة علاقات عاطفية معي وكلام غريب وحرام





فجرت الشاعرة السودانية الشابة سماح مضوي رحمة مفاجأة كبيرة, وذلك بعد نشرها لتدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الشاعرة التي ظهرت واشتهرت في وقت سابق عبر كتابتها لقصيدة تغزلت من خلالها في قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو, عادت من جديد لإثارة الجدل على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كشفت سماح مضوي عن تلقيها لطلبات عبر حسابها على فيسبوك من فتيات يطلبن إقامة علاقات عاطفية معها وهو الأمر الذي وصفته بالغريب والحرام, كما هددت بالتخلي عن الصفحة في حال تواصل هذا الأمر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين