شاهد بالفيديو.. الفنانة شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل العربية وتقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام أغاني “الزنق” السودانية وتقول (كشفتكم يا كلاب)





أشعلت الفنانة الكويتية شمس مواقع التواصل الاجتماعي العربية ولفتت أنظار المتابعين على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، بفيديو نشرته على صفحتها الخاصة، وهي ترقص على طريقة أغاني “الزنق” السودانية، وعلقت على الفيديو كاتبة: “كشفتكم يا كلاب”.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد غنت شمس الكويتية مع رقصها بالترديد مع الفنانة السودانية :”كشفتكم .. عرفتكم، عاملين فيها ناس رايقين.. حريقة تحرقكم”.

وتجاوز فيديو شمس 235 ألف مشاهدة على صفحتها وكتبت تعليقاً في أسفل الفيديو “تك توك شمس الكويتية اهداء يدل دربه”.

رندا الحفجي _ الخرطوم

النيلين