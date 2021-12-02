جمعية شباب حول حمدوك تستنكر تعيين (فلول أحزاب 4 طويلة) في الوزارات، رغم ما فعلوه في البلاد





بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية شباب حول حمدوك

الأمانة العامة

بيان مهم

تابعنا و تابع الشعب السوداني خطوة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك وإقدامه على تكليف وكلاء لتسيير الوزارات دون أخذ رأي الجمعية في الاسماء المرشحه ، لكن لم نهتم بذلك الأمر كثيراً بإعتبار أن كل مايصدر من المؤسس هو عين الصواب. لكن وبعد تنبيهنا من بعض أعضاء المكتب التنفيذي بضرورة معرفة اتجاهات المكلفين بسبب شكوك قد ساورتهم حول بعض الأسماء. عليه فقد قام مكتب التامين بإخضاع المكلفين للفحص الأمني وقد اصابتنا الدهشة عندما تبين ان الغالبيه العظمى من الوكلاء محسوبين على النظام البائد (فلول أحزاب 4 طويلة)، رغم ما فعلوه في البلاد من تدمير ممنهج خلال العامين السابقين ولم يكتفوا بذلك بل عملوا على افشال الفترة الثانية (فترة الكفاءات) من قطوعات قاسية للكهرباء و تردي في الخدمات العامة. عليه فقد قررنا الآتي:

– سحب الدعم فوراً من رئيس الوزراء وإمهاله 48 ساعة للتراجع او توضيح موقفه.

– التواصل مع حلفائنا من المستقلين والمحافظين لتقييم الموقف تمهيدا لإجراءات لاحقة.

هذا وسنفيدكم بأي تطورات تطرأ على المشهد في حينه إن شاء الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جمعية #شباب_حول_حمدوك

المكتب التنفيذي

الاربعاء 1 ديسمبر 2021م