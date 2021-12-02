جامعة الخرطوم تنظم ورشة حول لائحة الترشيح لمنصب مدير الجامعة





نظمت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم صباح الخميس ورشة عمل حول مقترح لائحة أُسس ومعايير ترشيح وانتخاب مدير جامعة الخرطوم وذلك بقاعة دفع الله الترابي بكلية الهندسة.

وأوضحت الدكتورة منال عامر محمد صالح رئيس الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم أن الورشة تأتي لوضع قوانين لاشراك الأساتذة وأسرة الجامعة لاختيار مدير للجامعة ، مشيرة أنه تم تقديم عدد من أوراق عمل في هذا الاطار ، مؤكدة أن النقابة هي جسم منتخب لها طرق وآلية منهجية ومؤسسية لارساء قواعد الديمقراطية المدنية التي تهدف لها الفترة الانتقالية.

وأكدت الدكتورة منال الفاتح رئيس مكتب الشئون المهنية بالنقابة أن الورشة تتحدث عن أساسيات ومعايير اختيار الترشح لمدير جامعة الخرطوم عبر أساتذة الجامعة وأسرة الجامعة وإشراك الطلاب في اختيار إدارة ذات كفاءة عالية تحقق العدالة والحرية ، مؤكدة أن هذه الفترة تتطلب تنفيذ وتطبيق الحكم الراشد في هذه الفترة .

وقال الدكتور عبد العظيم حسن الأستاذ بالجامعات السودانية والمختص في الشؤون القانونية وفق ( سونا) أن اللائحة هدفها تقديم وضع معايير وحوكمة لاختيار المدير عن طريق لجنة فنية تدير ترشيح واختيار المدير ، موضحاً أنه لابد من أن تتوفر فيه خبرة وتجارب عملية بجانب الخبرة الاكاديمية لتقديم ادارة ناجحة مشيراً الى أن هذا الاجراء يأتي كجزء من متطلبات المادة 25 / 2 من قانون 1995م الذي يدفع خمسة أشخاص من بينهم يختار مجلس أساتذة الجامعة واحداً ليكون مديراً للجامعة.

الجدير بالذكر أن الورشة قدمت شروط ومعايير الترشيح لمن يرغب في منصب المدير ، أهمها أن يكون سودانيا وحاصلا على درجة الدكتوارة ولديه خبرة واسعة في التدريس ولديه مساهمات أكاديمية وبحوث منشورة ، وأن يكون متدرجا في السلم الأكاديمي ويكون قد تولى منصبا أكاديميا.

الخرطوم ( كوش نيوز)