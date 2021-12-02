شركة أوروبية تستحوذ على حصة في خط أنابيب غاز السلام بين إسرائيل ومصر





أعلنت مجموعة “سنام” الأوروبية، اليوم الخميس، استحواذها على حصة في شركة غاز شرق البحر المتوسط (إي.إم.جي) التي تمتلك خط أنابيب بين إسرائيل ومصر.

وصرحت المجموعة، وهي أكبر شركة لخطوط أنابيب الغاز في أوروبا، أنها أكملت الاستحواذ على حصة 25 بالمئة في شركة غاز شرق البحر المتوسط، بحسب “رويترز”.

وخط أنابيب غاز العريش عسقلان البالغ طوله 90 كم والرابط بين مصر وإسرائيل، هو جزء مما يعرف بخط أنابيب “غاز السلام”.

ويعد الخط أحد مصادر إمدادات الطاقة الرئيسية لمصر، ويربط محطة عسقلان الإسرائيلية بمحطة استقبال العريش المصرية.

وذكرت شركة “سنام” أنها دفعت نحو 50 مليون دولار مقابل الحصة التي حصلت عليها من شركة الطاقة التايلاندية بي.تي.تي إنرجي ريسورسز.

وتمتلك شركتا “ديليك دريلينج” الإسرائيلية و”شيفرون” الأمريكية حصصا في شركة إي.إم.إي.دي أكبر مساهم في إي.إم.جي.

العربية نت