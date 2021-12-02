بالفيديو: طفل متاريس سوداني يقنع سائق سيارة بتغيير طريقه.. شاهد كيف اقنعه بمنطق عجيب وماذا كانت ردة فعل السائق؟!





تداول ناشطون بمنصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله طفل سوداني وبرفقته عدد من الأطفال وهم يقفون في شارع عام ويقومون بتتريسه، أثناء المواكب التي يخرج بها الثوار بين حين واخر.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز )، فقد أوقف الطفل سائق السيارة وتحدث معه عن ضرورة محاولة السير باتجاه آخر نتيجة لقيامهم بتتريس الشارع برفقه أصدقائه من الأطفال.

الطفل استطاع إقناع السائق بأن يغير طريق سيره، ويذهب من طريق آخر وذلك بعد محاولات عديدة معه ، وحظي الطفل بلقب (الطفل الترس) من قبل رواد مواقع التواصل بعد مشاهدة الفيديو وهو يتحاور مع سائق السيارة بأسلوب جميل ومقنع، فيما انتقده آخرين مطالبين بعدم اقحام الأطفال في السياسة وأجندتها.

الخرطوم: (كوش نيوز)