الصحة تطلق أكبر مشروع لدعم المستشفيات في 11 ولاية

أطلقت وزارة الصحة أكبر شحنة دعم طبي متجهة إلى ولايات السودان، حيث تم اليوم تدشين 12 شاحنة محمّلة بالأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لغرف العمليات والعناية المكثفة والطوارئ، لتصل إلى 11 ولاية ضمن الخطة القومية لتعزيز النظام الصحي.

شهد مراسم التدشين وزير الصحة، بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، ووكيل الوزارة د. علي بابكر، ومدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. بدرالدين الجزولي، إلى جانب قيادات الوزارة والإمدادات الطبية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العلاجية واستقرارها في مختلف الولايات.

وكيل وزارة الصحة، د. علي بابكر، أكد أن هذا المشروع القومي يمثل إنجازاً كبيراً في دعم المستشفيات، مشيداً بصلابة الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ومضيفاً: «لولا قوة الإمدادات لما تجاوزنا هذه المرحلة الصعبة ورغم التحديات سنواصل».

وأشار بابكر إلى أن انطلاق هذه الشاحنات يتزامن مع انعقاد ملتقى مديري عموم الصحة والطب العلاجي بولاية سنار، مؤكداً أن العام 2026 سيكون مرحلة للتعافي واستعادة العافية الصحية وتطوير الخدمات الطبية.

وختم بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين داخل السودان وخارجه بأن البلاد استعادت قوتها الصحية، وأن المشروع القومي يجسد معنى الصمود ويؤسس لبدايات جديدة في القطاع الصحي.

سونا