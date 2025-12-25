الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية

رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2025 والذى أعرب من خلاله معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه الكبير بالكلمة التي ألقاها دولة رئيس الوزراء الدكتور كامل الطيب إدريس أمام مجلس الأمن الدولي.

نص البيان:

جمهورية السودان

وزارة الخارجية

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

تُرحّب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2025 والذى أعرب من خلاله معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه الكبير بالكلمة التي ألقاها دولة رئيس الوزراء الدكتور كامل الطيب إدريس أمام مجلس الأمن الدولي، مبيناً ان ما تضمنه من مبادرة متكاملة للسلام تعكس إدراكاً عميقاً لجسامة الأزمة التي تمر بها البلاد وحرصاً واضحاً على وقف الحرب وحقن الدماء، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الشعب السوداني، بما يصون وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها .

وترحب الوزارة كذلك بتصريحات المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام والتي أكد فيها ان الجامعة العربية تثمن ما ورد في المبادرة من رسائل سياسية وإنسانية وأمنية بالغة الأهمية وترى فيها اطاراً جاداً وقابلاً للبناء عليه ويستدعي التعاطي معها بايجابية .

كما ترحب الوزارة بحرص الجامعة الثابت على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وصون أمنه وإستقراره.

وتؤكد الوزارة ان مبادرة السلام التي طرحها السيد رئيس الوزراء تعبر عن رؤية حكومة الأمل لوضع حد لعدوان المليشيا المتمردة على المدنيين لحمايتهم وحقناً للدماء وصوناً لتراب الوطن وحفظاً للأمن والسلم الدوليين.

صدر في يوم الأربعاء الموافق: 24 ديسمبر 2025م.