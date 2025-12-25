والي الخرطوم يتفقد المستشفى الصيني بأمدرمان

في إطار برنامج الطواف الميداني على وحدات الولاية الخدمية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين قام والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم بزيارة ميدانية للمستشفى الصيني بمحلية أم درمان يرافقه الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم والمدير العام لوزارة الصحة بالولاية دكتور فتح الرحمن محمد الأمين والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان الأستاذ سيف الدين مختار.

حيث وقف ميدانياً على حجم الأضرار والاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لإعادة تشغيل المستشفى حتى يعود لتقديم خدماته العلاجية لمواطني ولاية الخرطوم خاصة وأن المستشفى يعد من المؤسسات الصحية المتخصصة في أمراض وجراحة العظام ويشكل إضافة مهمة للنظام الصحي بالولاية.

واستمع الوالي إلى تنوير مفصل من إدارة المستشفى حول الوضع الراهن شمل النقص في الأجهزة والمعدات الطبية وصيانة المباني والأقسام التي تأثرت من الحرب بجانب التحديات المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات المساندة.

ووجه والي الخرطوم بضرورة الإسراع في استكمال النواقص من الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية والعمل الفوري على استدعاء الكوادر العاملة بالمستشفى بما يضمن جاهزيته لتقديم الخدمة العلاجية في أقرب وقت ممكن. كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والجهات ذات الصلة لتذليل كافة العقبات التي تعيق إعادة تشغيل المستشفى.