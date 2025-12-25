الخرطوم .. مشروع تمليك بائعات الشاي منافذ للبيع

وقفت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة في إجتماعها الاربعاء برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على جملة من القضايا المتعلقة بترتيب الأوضاع الخدمية .

حيث استمع الإجتماع إلى تقرير من المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة د. فتح الرحمن محمد الأمين قدم من خلاله إحصاءات حول جملة المراكز الصحية بالولاية وعددها (282) مركز صحي العامل منها (244) مركز وهناك (38) مركز تحتاج إلى إعادة تأهيل تم ادراجها ضمن خطة اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم لتأهيل المؤسسات الصحية .

في السياق وقف الاجتماع على الوضع الوبائي بالولاية حيث أشارت تقارير الصحة إلى إنخفاض الإصابة يحمى الضنك مع إرتفاع طفيف في حالات الإصابة بالملاريا .

ووجه الإجتماع بتنفيذ حملة عاجلة لمكافحة نواقل الأمراض يمحليتي بحري وشرق النيل خلال الأيام القادمة.

كما استمع الإجتماع إلى تنوير حول إمدادات المياه والكهرباء وأشاد بالجهود المبذولة في القطاعين مما أدى إلى تحسن الإمداد وزيادة المساحات التي تغطيها الكهرباء بعد دخول عدد من المحطات الجديدة وتأهيل الخطوط الناقلة وتركيب المحولات .

كما وجه الإجتماع بالاستمرار في تأهيل ونظافة الطرق وإزالة الظواهر السالبة والمخالفات وطالب الإجتماع المحليات بالعمل على تأهيل الحدائق العامة .

فيما قدم الوالي للإجتماع رؤية الولاية حول الاحتفال بأعياد الاستقلال، مؤكدا ان الاحتفالات ستعبر عن القضايا الوطنية والالتفاف حول على معركة الكرامة وإعلاء شان الوطن.