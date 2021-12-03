صن إير تُسير أول رحلاتها الجوية الدولية بين القاهرة والخرطوم منتصف الشهر الجاري





كشف الطيار سيف الدين مرزوق رئيس مجلس ادارة لشركة طيران« صن إير» إحدى شركات الطيران الخاصة السودانية، عن تشغيل أولى الرحلات الجوية الدولية بين مطار القاهرة والخرطوم ، بداية من منتصف شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار العلاقات الطيبة والوطيدة بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والسودان، وفي ظل حرص وزارة الطيران المدني المصري على زيادة معدلات التشغيل الجوية الدولية الوافدة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الطيار سيف الدين مرزرق، في تصريحات خاصة لـ« الحياة اليوم» أن شركة « صن إير » ستبدأ في تشغيل رحلاتها الجوية الدولية رسميًا بين القاهرة والخرطوم، وذلك عقب موافقة سلطتى الطيران المدني بمصر والسودان، بالسماح لشركة « صن إير » بالعمل كناقل جوي سوداني وطني معتمد، في ظل الإمكانيات والتجهيزات الضخمة التي تتمتع بها الشركة، متوقعًا زيادة معدلات تشغيل الحركة الجوية بين مصر والسودان خلال الفترة المستقبلية.

وأشار الطيار سيف الدين مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة « صن إير» السودانية، أن الشركة ستُسير رحلة يوميًا بين مطارى القاهرة والخرطوم الدوليين، عبر أحدث طائراتها إيرباص 330 ، والتي تتسع لحوالي 290 راكبًا بمختلف الدرجات الركابية، مشددًا على تطبيق الشركة لكافة الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية على جميع رحلات الشركة، وفقًا لتعليمات وتوصيات الإتحاد الدولي للنقل الجوي « الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات في ظل الظروف الصحية العصبة التي تجتاح العالم حاليًا.

ووجه الطيار سيف الدين مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة « صين إير » السودانية، واجب الشكر والتقدير للطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب ، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، على الموافقة لشركة « صن إير » للعمل بمنظومة الطيران المدني المصري، بالإضافة إلى التسهيلات والتيسيرات الكبيرة التي ساهم مسئولي وزارة الطيران المدني المصري لسرعة بدأ وتشغيل رحلات الشركة بين مطارى القاهرة والخرطوم الدوليين، كما وجه رئيس مجلس إدارة شركة « صن إير » واجب الإحترام والتقدير للمسئولين بالجهات الأمنية والمعنية بجمهورية مصر العربية، جراء المجهودات الكبيرة للموافقة على التصاريح الخاصة بالشركة للعمل في سوق النقل الجوي المصري، موجهًا شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للدعم الدائم والكامل لدولة السودان بكافة المجالات والقطاعات، في ظل العلاقات الطيبة بين مصر والسودن على مر العصور والأزمنة.

وأكد الطيار سيف الدين مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة « صن إير »، أن منظومة الطيران المدني المصري تشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من جانب شركات الطيران العالمية والأفريقية والعربية، في ظل الإمكانيات والتجهيزات الضخمة والهائلة، بالإضافة إلى العناصر البشرية المدربة، التي تتمتع بها، فضلًا عن القيادات الحكيمة والرشيدة بوزارة الطيران المدني، والذين لا يبخلون عن أى دعم لكافة الشركات العاملة في سوق النقل الجوي المصري، والتدعيم الكامل والمباشر المستمر مع شركات الطيران الخاصة المصرية وغير المصرية، مما يعود بالنفع المالي والإقتصادي على منظومة الطيران المدني المصري، في ظل حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر الشقيقة الكبرى تحت راية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محمود السعدي

الحياة اليوم