بنك السودان ينظم مزاداً للنقد الأجنبي الثلاثاء المقبل





أعلن بنك السودان المركزي قيام مزاد النقد الأجنبي الخامس عشر الثلاثاء المقبل بمبلغ كلي 50 مليون دولار أمريكي.

وأوضح المركزي في منشور له أن المزاد يأتي إنفاذاً لسياسات البنك في تطبيق سياسة سعر الصرف المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، وأن المزاد الـ(15) يأتي وفق شروط محددة وأن الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي 20%

وأشار المنشور الصادر أمس إلى أن شروط دخول مزادات النقد الأجنبي تشمل تقديم العميل طلبًا واحدًا عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي، وأنه على المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء، على ألا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي عند الإعلان عن المزاد، وأن الطلبات تُقدم بحد أدنى 20.000 دولار للعميل الواحد.

وأوضح المركزي أنه يتم تسعير كل طلب في صورة أربعة أرقام عشرية لسعر الشراء، مثال: (381.8000) جنيه للدولار، مع شرط توفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية في حساب العميل مقدم الطلب.

وحذر المركزي من أنه في حالة عدم وجود رصيد كافٍ في حساب المصرف سيتم فرض غرامة على المصرف.

السوداني