السفارة الأمريكية بالخرطوم : 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن جوزيف كوني





أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان، عن رصد بلادها لنحو 5 ملايين دولار لأي شخص لديه معلومات عن رئيس جماعة جيش الرب -التي تقاتل الحكومة الأوغندية – جوزيف كوني المتهم بارتكاب جرائم وحشية في عدة دول إفريقية.

وطلبت السفارة على صفحتها الرسمية (بالفيسبوك) من أي شخص لديه معلومات عن أنشطة كوني وأماكن وجودها، يمكنك تزويدها بسرية تامة.

وناشدت بزيارة أقرب موقع إلكتروني للسفارة أو القنصلية الأمريكية للتواصل مع مكتب الأمن الإقليمي، أو إرسال بريد إلكتروني إلى برنامج مكافآت جرائم الحرب .

وأوضحت السفارة أن برنامج جوائز جرائم الحرب في وزارة الخارجية الأمريكية رصد ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب.

وقالت إن برنامج جرائم الحرب يسعى بنشاط إلى الحصول على معلومات عن العديد من الهاربين من العدالة الدولية، بمن فيهم المتهمون بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في رواندا والسودان. وأكدت أن أحد هؤلاء الهاربين هو جوزيف كوني الذي يقود جيش الرب للمقاومة.

ونوهت إلى أن برنامج مكافآت جرائم الحرب دفع مكافآت كبيرة للنصائح التي أدت إلى اعتقال وإدانة الهاربين من العديد من المحاكم الدولية والهجينة.

السوداني