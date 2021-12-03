تصدير 23ألف من الماشية الحية للسعودية





صدر السودان أكثر من 23 ألف رأس من الماشية الحية، للسعودية خلال الأسبوع المنصرم.

وأعلنت الإدارة العامة المحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية، عن تصدير(23494) رأسًا من الماشية إلى السعودية خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى الأول من شهر ديسمبر، بنسبة مناعة تراوحت بين 60% إلى 86%.

وأكدت وزارة الثروة الحيوانية، في تصريح صحافي أمس، التزامها بتنفيذ الاشتراطات الصحية حسب الاتفاق المبرم بين السودان والسعودية لصادرات الماشية واللحوم.

وأكد رئيس شعبة مصدري الماشية الحية الأسبق صالح صلاح، انسياب صادر الماشية الحية، وقال لـ(السوداني) إن هنالك حديثًا عن إغلاق الشرق مرة أخرى، متوقعًا البدء في حل مشكلة الشرق قبل الموعد المحدد للإغلاق.

السوداني