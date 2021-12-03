برطم : ترشيحات الوزراء ستأتي من الولايات وعلى حمدوك الاختيار منها





أكد عضو مجلس السيادة، أبوالقاسم برطم، بأن رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، يعكف هذه الأيام على اختيار وزراء من الولايات.

وقال برطم في حوار تلفزيوني بثته قناة الهلال بأن ترشيحات الكفاءات المستقلة التي ستشغل الحقائب الوزارية تأتي من الولايات وعلى رئيس الوزراء اختيار المناسب منها. منوهًا إلى ضرورة تضافر الجهود للعبور بالفترة الانتقالية، خاصة وأن الحكومة القادمة ستعمل في ظروف بالغة التعقيد.

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