مديرالمواصفات: نسعى لإحكام التنسيق مع الشركاء





يقود المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس سامي بله جملة من اللقاءات التنسيقية مع شركاء حماية المستهلك من الوزارات والجهات العدلية والشرطية وأصحاب الأعمال.

وقال بله إن الهدف من ذلك إحكام التنسيق لتعزيز عمليات الرقابة والتفتيش وحفظ حقوق المستهلك.

وكشف سامي عن خطة للهيئة تستهدف رفع مستوى التنسيق مع نيابة ومباحث المستهلك والجهاز القومي لحماية المستهلك ومباحث التموين والجمعية السودانية لحماية المستهلك لجهة تكامل الأدوار لصالح حماية الاقتصاد الوطني وتجفيف بؤر المخالفات والمخاطر التي تحدق بالمستهلك والعمل على تطبيق المواصفات القياسية بما يحقق الجودة والسلامة والأمان، مشيرًا لابتدار الهيئة هذه اللقاءات لتشمل كل الجهات ذات الصلة.

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