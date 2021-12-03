للتعدي على (كبسا كبسا) .. دسيس مان يطالب كأس العرب بتعويض (100) مليون دولار

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالسودان خبرا عن اعتزام شاعر الثورة السودانية “دسيس مان” بتكليف مكتب محاماة خليجي لمقاضاة اللجنة المنظمة لكأس العرب 2021م المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.
وذلك بسبب التعدي على حقوق الملكية الفكرية، واستخدام اللجنة المنظمة للبطولة لإحدى اغنياته الشهيرة، في حفل الافتتاح، دون الرجوع إليه.
وعلى حسب مقربين من الشاعر فإن دسيس مان يطالب بمبلغ 100 مليون دولار تعويضا عن قصيدته (كبسا كبسا).
الخرطوم: (كوش نيوز)
تعليق واحد
عندما رجعت الجنوبية المشهورة بالكلام الخادش للحياة و التي اعتبرها القحاتة احد امثلتهم العليا ..تم طردها و سجنها في الجنوب احتراما للبلد و ثقافتها اما في السودان الهامل فقد كرمها احد كبار النشطاء الاصم و اسكنها ناس ٤ طويلة في افخم فنادق الخرطوم.و الان نحن نصدر كلمات دسيس مان الممعنة في الهبوط و قد كنا قبل نصدر قصص الطيب صالح و اشعار الفيتوري ..الدمار لم يقتصر على الشوارع و المؤسسات و الانترلوك بل تعداها الى دمار اخلاق الشباب و تكريم اهازيجهم الهابطة و ايهامهم ان تدمير البلد نضال شريف.لا حول و لا قوة إلا بالله.