للتعدي على (كبسا كبسا) .. دسيس مان يطالب كأس العرب بتعويض (100) مليون دولار





تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالسودان خبرا عن اعتزام شاعر الثورة السودانية “دسيس مان” بتكليف مكتب محاماة خليجي لمقاضاة اللجنة المنظمة لكأس العرب 2021م المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذلك بسبب التعدي على حقوق الملكية الفكرية، واستخدام اللجنة المنظمة للبطولة لإحدى اغنياته الشهيرة، في حفل الافتتاح، دون الرجوع إليه.

وعلى حسب مقربين من الشاعر فإن دسيس مان يطالب بمبلغ 100 مليون دولار تعويضا عن قصيدته (كبسا كبسا).

الخرطوم: (كوش نيوز)