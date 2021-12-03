الجمارك القطرية تصادر 50 كيلو (تُمباك) بحوزة المنتخب السوداني بالدوحة





قالت مصادر صحفية ان سلطات الجمارك القطرية قامت بمصادرة كمية كبيرة من التمباك السوداني. من بعثة المنتخب الوطني السوداني عند دخولها العاصمة القطرية الدوحة عبر مطار حمد الدولي.

ووفق “خبر” فإن كمية العماري (التمباك) المضبوطة تقدر بحوالي 50 كيلو جرام، اختلفت الاراء حول اسباب احضارها ما بين الاستخدام او بغرض البيع لارتفاع سعر التمباك في الخليج عموماً وقطر بالاخص.

ويتواجد المنتخب السوداني في الدوحة حاليا مشاركاً في بطولة كأس العرب فيفا ٢٠٢١ وخسر مباراته الاولى امام الجزائر برباعية نظيفة.

الخرطوم: (كوش نيوز)