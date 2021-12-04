بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 4 ديسمبر 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم السبت 4 ديسمبر 2021 م، وجاء السعر 436.27850 للدولار وهو بحسب رصد كوش أقل من سعر يوم الخميس 2 ديسمبر 2021 الذي بلغ 436.33010 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 61.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)