بعد نشر شائعة وفاتها على فيس بوك الإعلامية فاطمة الصادق: الموت بيد ربنا ما تضايق من عباده قدر





علقت المدير العام لقناة الهلال فاطمة الصادق على شائعة وفاتها التي انتشرت على صفحة فيس بوك بعنوان (قسمات الفجر شباب النيل الأبيض) بقولها :(الزول يكون قاعد في شغله في أمان الله يلقى روحو مات في الفيس ،، يعني هسه استفدت شنو كان راجل ولا مراه غير قلقت اهلي واصحابي) .

واختتمت وفق صحيفة السوداني :(بعدين الموت ده بيد ربنا ما تضايق من عباده قدر ده .)

وعبر عدد كبير من اصدقاء ومعجبي فاطمة الصادق عن قلقهم وانزعاجهم من الشائعة التي انتشرت وطالبوا مطلقيها بتوخي الدقة في نشر أخبار الوفيات.

الخرطوم ( كوش نيوز)