مريم المهدي ضمن قائمة ”25″ امرأة الأكثر تأثيرًا في العالم





صنّفت صحيفة فاينانشيال تايمز وزيرة الخارجية السودانية السابقة مريم الصادق المهدي ضمن قائمة”25″ امرأة الأشدّ تأثيرًا في العالم.

وقالت الصحيفة بحسب اليوم التالي الصادرة اليوم السبت أنّ مريم المهدي برزت في مجتمع يهيمن فيه الرجال على الثقافة والسياسية وتصدّرت في العام 2019 من ضمن الشخصيات السياسية الرائدة وأصبحت واحدة من النساء القلائل في الحكومة السودانية.

وأضافت” إنّ الأمر يتطلّب الشجاعة والمثابرة للاستمرار خاصة وأنّ نساء السودان داعمات ومقاتلات قويات للغاية من أجلّ الديمقراطية”.

وتابع” لقد كن دائمًا مؤمنات قويات للغاية بالقيم الديمقراطية والتحوّل الديمقراطي لا شئ سيردعهن وهن الآن في الطليعة”.

باج نيوز