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مريم المهدي ضمن قائمة ”25″ امرأة الأكثر تأثيرًا في العالم
صنّفت صحيفة فاينانشيال تايمز وزيرة الخارجية السودانية السابقة مريم الصادق المهدي ضمن قائمة”25″ امرأة الأشدّ تأثيرًا في العالم.
وقالت الصحيفة بحسب اليوم التالي الصادرة اليوم السبت أنّ مريم المهدي برزت في مجتمع يهيمن فيه الرجال على الثقافة والسياسية وتصدّرت في العام 2019 من ضمن الشخصيات السياسية الرائدة وأصبحت واحدة من النساء القلائل في الحكومة السودانية.
وأضافت” إنّ الأمر يتطلّب الشجاعة والمثابرة للاستمرار خاصة وأنّ نساء السودان داعمات ومقاتلات قويات للغاية من أجلّ الديمقراطية”.
وتابع” لقد كن دائمًا مؤمنات قويات للغاية بالقيم الديمقراطية والتحوّل الديمقراطي لا شئ سيردعهن وهن الآن في الطليعة”.
باج نيوز
3 تعليقات
ودي طلعوها من مسجد من ام درمان قومو لافقه شي ودت ابوها الامارات للعلاج في واحد يعمل كده
الجوائز عند الغرب تعطي للعطاء وعند ما يريدون اختيار شخصياتنا يختارون فقط المتمردين علي المجتمع .
مريم مشروع ديكتاتوري مكتمل الاركان ولا تري في الدنيا الا نفيها واسرتها وحزبها عكس والدها الذي كان يتعاون ويتواصل مع الجميع.
اي واحد يسال نفسو شنو بتمثل ليهو مريم او عملت ليهو شنو راجل او مرة حايلقي صفر كبير.
دونك جائزة توكل كرمان .
عاجبة الخواجات لكن غايتو نحنا كشعب سوداني ما عاجبانا وما عندنا ليها اي شئ لامن قريب ولا من بعيد بس شايفنها مجرد واحده مطلوقة وعاملة راجل .