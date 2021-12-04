لجان مقاومة بالخرطوم “تعاقب” مجموعة التقت “حمدوك” بعزلهم إجتماعياً





كشف مصدر من لجان مقاومة الكلاكلات، جنوب الخرطوم عن معاقبة الأعضاء الذين التقوا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عن طريق “عزلهم اجتماعياً”.

وقال المصدر لـ(التغيير) “تعرضوا لعزلة اجتماعية مدتها 3 أيام، تم تطبيق العقوبة بصورة جادة من جميع عضويات اللجان الذين يعرفونهم”.

وأشار إلى أنهم تقدّموا باعتذار رسمي لبقية العضوية، لافتاً إلى أنهم برروا استجابتهم للدعوة بأنهم تعرضوا للخداع عبر استلامهم دعوة لمقابلة حمدوك ضمن مجموعات شبابية يمثلون فيها أنفسهم فقط.

وحسب المصدر فإنهم فوجئوا بتقديمهم في اللقاء بأنهم أعضاء لجان مقاومة الكلاكلة، وقال “لم يتمكنوا من التصرف في تلك اللحظة أو الانسحاب من الاجتماع”.

وأضاف أن الذين حضروا لقاء حمدوك عددهم (14) عضواً من لجان مقاومة الكلاكلة.

وتابع “لقد عرفوا خطأهم وقدموا نقداً ذاتياً في صفحاتهم على وسائل التواصل الإجتماعي وداخل الاجتماعات”.

صحيفة الصيحة