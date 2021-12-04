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شاهد بالصورة.. النجمتان جدية عثمان ورفيدة ياسين تشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بملابس مثيرة والأولى توصي: (أبقوا عشرة على الوصية)

2021/12/04
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جدية ورفيدة

نشرت الإعلامية السودانية المعروفة جدية عثمان صورة تجمعها مع مراسلة قناة العربية مواطنتها رفيدة ياسين وذلك عبر حسابها المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن جدية وزميلتها رفيدة ظهرتا خلال الصورة بــ(البنطلون) وهو ما وصفه متداولوا الصورة بالزي الضيق والمثير.

جدية ورفيدة

وكتبت جدية في الصورة التي وجدت حظها من التدوال رائعة الشاعر مدني النخلي والتي تغني بها الراحل مصطفى سيد أحمد (خوفنا من سفرا بودي للمسافات القصية قصة الزول المفارقو أبقوا عشرة على الوصية).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2021/12/04
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