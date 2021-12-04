شاهد الفيديو الذي أثار ضجة واسعة.. مواطن سوداني يقسم بالله أنه شاهد حميدتي معهم في الجنة ويوزع لهم وللمؤمنين في البيض (المسلوق)





أثار مواطن سوداني ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للدرجة التي جعلته يتصدر التريند على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أقسم الرجل خلال لقاء جامع حضره الفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية, أنه رأى في رؤية منامية الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس السيادي معهم في الجنة.

وزاد الرجل على ذلك بقوله: (أقسم بالله العظيم رأيت حميدتي معنا في الجنة ويوزع لنا في البيض المسلوق, كل زول بيضة بيضة)ويقصد المؤمنين من أهل الجنة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لردود أفعال مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقاتهم على الفيديو, فقد أجمع الكثيرين على أن الرجل يطمح في الحصول على هدية قيمة من قائد قوات الدعم السريع وشقيقه عبد الرحيم, وكتب أحدهم (حميدتي يوزع بيض في الجنة؟ النصيحة جبتها وارمة).

فيما ترى قلة من المعلقين أن من الظلم اتهام الرجل بالكذب فلا أحد يعلم بما في النفوس ولا أحد كان معه في الحلم أو رؤيته المنامية حتى يكذبه.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين