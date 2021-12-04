(السيادي) يثني على دعم الإمارات للسودان





أشاد الأمين العام لمجلس السيادة، الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها اللامحدود للسودان خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية، وأضاف أن هنالك العديد من المشروعات التي تقف شاهدًا على التعاون بين البلدين.

وأثنى الأمين العام لمجلس السيادة، على المستوى المتطور للعلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن شكره وتقديره للمبادرات والدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للسودان وخاصة لمواجهة جائحة كورونا ولثورة ديسمبر المجيدة تحقيقًا للاستقرار بالبلاد.

وعبر الفريق الركن الغالي، خلال مخاطبته احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني الخمسين، ممثلًا لحكومة السودان، بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية عن تقديره لما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة تمثل نموذجًا فريدًا في المنطقة والإقليم.

من جانبه أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، السفير حمد محمد الجنيبي بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأشار إلى ترحيب دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق السياسي بين رئيسي مجلسي السيادة والوزارء.

صحيفة السوداني