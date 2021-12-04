الشرطة تكشف حقيقة نهب نزلاء فنادق بوسط الخرطوم





كشفت الشرطة معلومات جديدة بشأن ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي حول قيام مجموعة مسلحة بالأسلحة البيضاء نهب نزلاء الفنادق بوسط الخرطوم.

وقالت الشرطة في توضيح اليوم إنه تمت زيارة فندق الصافات بواسطة الضابط المناوب ومقابلة مدير الفندق عبدو كمندان اردا، وأشارت إلى أن مدير الفندق أفاد بشأن ما حدث ليلة الخميس الماضي بقوله إن مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص تسلقوا عبر السلم الخلفي ومن ثم عبر فتحة بالفندق إلى داخل الفندق ، مشيراً إلى قيام تلك المجموعة بسرقة هاتف “هواوي y6 ” من غرفة أحد نزلاء الفندق واثناء ذلك ادركهم النزلاء وقاموا بمطاردتهم ولم يتم القبض على أي منهم.

وأضافت الشرطة “علماً بأنه لم يتم تدوين أي بلاغ بشأن ذلك لدى دائرة الإختصاص”

وتابعت ” وعليه تحركت رئاسة شرطة ولاية الخرطوم وكلفت فريقا ميدانيا للتحري وتحديد هوية المشتبه بهم و إتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة للوصول للجناة وتقديمهم للعدالة”.

الصيحة