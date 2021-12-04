ستواظب عليه..مزيج خارق يساهم في الوقاية من أمراض القلب الخطيرة





يشكل ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم خطرا جسيما، حيث يؤدي إلى تراكم الترسبات على جدران الشرايين وتضييقها. وخاصة مع زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب. والجلطات وانسداد الشرايين والأوعية الدموية.

ويتسبب ذلك في الإصابة بتصلب الشرايين، مما يعوق تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم. ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ومع ذلك، نصحت الصحيفة بأحد المشروبات القادرة على تنقية الشرايين،(بحسب الأمارات نيوز)والذي ينصح بشرب فنجان منه على الريق قبل ساعتين من تناول الطعام. مع الحرص على ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع. للحفاظ على حالة صحية جيدة وتقليل الأخطار المشار إليها.

ويتكون هذا المشروب من الثوم والزنجبيل والليمون.

طريقة التحضير :

-قطعي حبات الليمون إلى 4 قطع بعد غسلها جيدا، ومن ثم قشري الزنجبيل. وافرمي الثوم واتركي المكونات 15 دقيقة.

-وبعد ذلك، امزجي المكونات معا باستخدام الخلاط، واضيفي 4 ليترات ماء وسخنيها على النار. مع تحريك المزيج باستمرار حتى يصبح سميكا ثم ضعيه جانبا ليبرد.

الخرطوم (كوش نيوز)