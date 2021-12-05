تراجع أسعار الذهب في السودان وارتفاعه عالمياً





تراجعت أسعار الذهب في السودان، أمس السبت رغم مكاسب المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24، خلال تعاملات أمس، ليسجل 25.091 ألف جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً بالأسواق) خلال التعاملات، ليسجل 21.955 ألف جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان ليصل إلى 18.819 ألف جنيه وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.637 ألف جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 12.546 ألف جنيه.

وسجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات إلى 780.332 ألف جنيه، وسجل سعر جنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 175.642 ألف جنيه (401.46 دولار).

أما عالمياً فارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% تقريباً أول أمس الجمعة، حيث عززت حالة عدم اليقين التي أثارها متغير فيروس كورونا أو ميكرون وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من جاذبية المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

صحيفة اليوم التالي