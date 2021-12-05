تجمّع المهنيين السودانيين يدعو لإنهاء تعدّد الجيوش وحل مليشيا الدعم السريع





يقول التجمّع لا تفاوض ولا شراكة ولاشرعية.

دعا تجمّع المهنيين السودانيين إلى إنهاء تعدّد الجيوش وحل مليشيا الدعم السريع وكلّ المليشيات الأخرى والحركات المسلّحة.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، الأحد، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقال التجمّع”إنهاء تعدّد الجيوش واجب مقدّم للسلطة الوطنية المدنية الكاملة النابعة من القوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر”.

وتابع” ذلك بحلّ مليشيا الدعم السريع وكلّ المليشيات الأخرى والحركات المسلحة”.

وأشار إلى أنّ عملية نزع السلاح والتسريح والدمج في الجيش القومي المهني الواحد تتمّ وفق أسس فنية ومهنية، تتحكم فيها أجهزة متخصصة.

باج نيوز