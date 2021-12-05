وزارة المالية تلتزم بسداد استحقاقات صيانة قنوات الري





ترأست عضو مجلس السيادة د.سلمى المبارك بالقصرالجمهوري أمس اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي، بحضورممثلين لوزارات المالية، الزراعة، الري والبنك الزراعي وبنك السودان ومصرف المزارع.

وقال عضو اللجنة العليا المهندس بابكرعثمان في تصريح صحافي، إن الاجتماع ناقش التحضيرات الجارية للموسم الزراعي الشتوي، لاسيما توفير سماد اليوريا والذي سيتم قريباً للمزارعين.

وأضاف أن الاجتماع تطرق لمشاكل الري بمشروع الجزيرة، مبينا التزام وزارة المالية بسداد مستحقات وزارة الري لتأهيل وصيانة وتطهير القنوات.

صحيفة السوداني