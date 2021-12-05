مزارعو المطري والمروي يرفضون السعر التركيزي للقطن





رفض مزارعو القطاع المطري والمروي السعر التركيزي للقطن الذي حددته وزارة المالية أمس الأول بواقع 45 الف جنيه للقنطار

ووصفوا في حديث لـ(السوداني) السعر المعلن بعدم المواكبة لتكلفة الإنتاج خاصة وان عددا كبيرا من المزارعين تحصلوا على المدخلات من السوق الموازي، فضلا عن تعرض بعضهم للغرق في اول الموسم والعطش في آخره، مطالبين بتحديد سعر لا يقل عن 70 الف جنيه للقنطار ليواكب تكلفة الإنتاج وتقليل الخسائر على المزارعين.

وأكد الأمين العام لتنظيم المحريب بالنيل الازرق المزارع عبدالحليم احمد ان هذا السعر بعيد عن تكلفة الإنتاج ومحبط للمزارعين لان التكلفة لهذا الموسم كانت عالية.

وقال في حديثه لـ (السوداني)ان سعر برميل الجازولين بلغ 86 الف جنيه وسعر جوال اليوريا والداب بلغ 25 الف جنيه وسعر برميل المبيد 600 الف جنيه وسعر جالون زيت الماكينة 8 آلاف جنيه، واضاف وبالتالي يعتبر هذا السعر ضعيفًا، كاشفًا عن ان تكلفة حصاد قنطار القطن بلغت 35 الف جنيه بخلاف العمليات الزراعية، لافتا الى ارتفاع العمالة

وتوقع عبدالحليم إنتاج 5 – 7 قناطير للفدان، وطالب بتحديد سعر 80 الف جنيه للقنطار حتى يواكب تكلفة الإنتاج.

وأكد ممثل المزارعين بمشروع الرهد القسم الأول المزارع علي حويري، ان السعر الذي أعلنته وزارة المالية 45 ألف جنيه لقنطار القطن ضعيف مقارنة بتكلفة الإنتاج، وكشف في حديثه لـ (السوداني) ان تكلفة الفدان تقدر بحوالي 180 الف جنيه وان متوسط إنتاج الفدان 4 – 5 قناطير.

واكد في حديثه لـ (السوداني) ان سعر جوال اليوريا 21 الف جنيه وجوال الداب 26 الف جنيه إضافة إلى سعر تحضير الخلخال 7500 جنيه والدسكي 7500 جنيه والطراد 6 آلاف جنيه، واضاف: تضاعفت أسعار المبيدات والرش عبر الطائرات، مشيرا الى ان سعر رسوم (الري والأرض) بلغ (9,130) جنيه بدلا عن 2500 جنيه، لافتا لتعرض بعض الاقسام للغرق في بداية الموسم والعطش في آخره، مطالبا بتحديد سعر لا يقل عن 70 الف جنيه لقنطار القطن حتى يواكب التكلفة ولا يعرض المزارعين لخسائر.

واعتبر عضو تجمع المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل القسم الوسط مكتب الكمر المزارع كمال حريز السعر الذي أعلنته وزارة المالية 45 الف جنيه لقنطار القطن مؤشر لتقلص المساحة في المواسم القادمة، مؤكدا ارتفاع تكلفة الحصاد الى 15 الف جنيه لقنطار القطن عدا العمليات الزراعية، واعتبر حريز السعر ضعيفًا للمزارعين الذين تمولوا عبر البنك أو التمويل التجاري، وطالب بتحديد سعر 80 – 85 الف جنيه لقنطار القطن حتى يواكب تكلفة الإنتاج.

الخرطوم: رحاب فريني

صحيفة السوداني