“السيادي” يطلع على استعدادات ولاية الجزيرة لمجابهة (كورونا)





اطلعت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. سلمى عبد الجبار المبارك، على مجمل الأوضاع الخدمية والأمنية بولاية الجزيرة.

واستمعت خلال لقائها بالقصر الجمهوري اليوم، والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب، إلى شرحٍ مفصلٍ حول جهود الولاية لتأمين الخدمات الضرورية للمواطنين.

وأوضح الوالي المكلف في تصريح صحفي، ان اللقاء استعرض الأوضاع بمحليات ولاية الجزيرة، وفي مقدمتها توفير الخدمات الأساسية، والجوانب المتعلقة باستعدادات الولاية لمواجهة جائحة (كورونا)، بتوفير الأوكسجين بالمرافق الصحية بالمحليات، وإنشاء مصنع للأوكسجين بمستشفى مدينة ود مدني.

وأضاف عوض الله، أن اللقاء تطرق إلى عددٍ من الملفات التي تتطلب المتابعة مع الحكومة الاتحادية، خاصة ما يلي تأمين منطقة البطانة وإعداد موازنة العام ٢١-٢٢م، التي قال إنها “فى مرحلة اللمسات الأخيرة”.

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