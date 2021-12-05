تزايد وفيات وإصابات (كورونا) بالخرطوم والولاية تبحث قرارات للالتزام بالاحترازات





أكد التقرير الوبائي لوزارة الصحة ولاية الخرطوم عن جائحة (كورونا)، زيادة الإصابات والوفيات.

ونوه الرئيس المناوب للجنة العليا لمجابهة (كورونا) بالولاية د. بشرى حامد عقب اجتماع اللجنة اليوم، إلى ضرورة صدور قرارات للالتزام بالاحترازات الصحية.

وأوضح أن الولاية ستعمل مع الشركاء في الحكومة الاتحادية ومنصة (كورونا) والقوات النظامية بتوفير الدعم المالي واللوجستي للخطة التي رفعتها وزارة الصحة لمجابهة (كورونا*، خاصة فيما يلي زيادة سعة مراكز العزل وتوفير الاحتياجات المطلوبة للمراكز والكوادر العاملة.

وأكد بشر، ضرورة التطعيم كوسيلة حتمية في الوقت الراهن لتفادي الإصابة، علماً بأن اللقحات المعمول بها الآن موصى بها ومصدقة من هيئة الصحة العالمية. وقال إنهم يعولون على وعي المجتمع للالتزام بالاحترازات الصحية، وذلك بتفادي الزحام والتباعد الإجتماعي ولبس الكمامة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة مراكز العزل بالولاية د. محيي الدين حسن حاج حمد، أن معدل الإصابة وسط المشتبه بهم خلال الأسبوع المنصرم بلغ نسبة (70%) أي وجود (7) أشخاص مصابين من بين كل (10) أشخاص.

وقال إن أبرز التحديات التي تواجه مراكز العزل هي زيادة الطاقة الاستيعابية لمقابلة الأعداد المتزايدة وتوفير عربات الإسعاف ومخزون الأوكسجين ومعدات الحماية للكوادر العاملة وتوفير احتياجاتهم واحتياجات المرضى وغيرها من احتياجات الخطة التي رفعت للحكومة.

الصيحة