جامعة الجزيرة تحدّد موعد استئناف الدراسة





أعلنت أمانة الشؤون العلمية بجامعة الجزيرة، استئناف الدراسة بكل كليات الجامعة لجميع الدفعات على مستوى البكالوريوس، والدبلوم التقنيّ يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021م، واستثنت من ذلك الدفعة (42) بكلية الاقتصاد والتنمية الريفية والدفعة (42) بكلية الهندسة والتكنولوجيا، والدفعتين (41 و43) بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، على أن تستأنف الدراسة لهذه الدفعات 16 يناير 2022م.

وأعلنت الشؤون العلمية بحسب (سونا) اليوم، استئناف الدراسة للدفعة (43) بكلية العلوم الطبية التطبيقية عن طريق الاسناد الإلكتروني الثلاثاء 21 ديسمبر 2021م.

ووجّهت الطلاب بضرورة الإلتزام التام بالاشتراطات الصحية التي حددتها إدارة الخدمات الصحية بالجامعة.

وقرر مجلس عمداء جامعة الجزيرة في اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة البروفيسور محمد طه يوسف، عودة الطلاب لمقاعد الدراسة حفاظاً على مستقبل الطلاب، وبعد انتفاء المبررات التي فرضت إغلاقها.

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