الحكيم: رجل يريد التعدد لأن زوجته ترفض النوم معه في غرفة !





#غرفة_نوم_فردية

اخبرني (ح) انه يريد التعدد لكونه متزوج لكنه مضطر للنوم وحده ؛ فزوجته ترفض النوم معه في غرفة !.

قلت له منع صلى الله عليه وسلم ان تنام وحدك، وهل نتزوج الا في انتظار ثلث الليل الاول نبث الاشواق وننسى الاحزان مع رفيق محبب .

يا صديقي ان النوم بجوار الزوجة ثلث متعة الحياة، وانس الصيف ودفء الشتاء، تستيقظ ليلا تجدها جوارك فتبتسم وتنثر لها قبلة دون ان تشعر بك ، تمد يدك تمسح شعرها فتشكر ربك على نعمة بجوارك ،

اذا اطل سوء نجدتها ونجدتك ، توقظك ليلا وهي تقترب بشدة خبرك انها خائفة فتربت على كتفها وتضمها اليك وتقرأ عليها حتى تعود للنوم.

تعلمون عيالكم التصاق الأزواج وبهجة الأحباب فيعرفون من ضحكاتكم وانتم تدخلون وبسماتكم وان تخرجون ان شيئا مقدسا يكون بالداخل، فلا تضيع النوم بجوار زوجة تحبها وتحبك، وتسعد بجوارها وتفرح بجوارك ، تشتم عطرها وتسمعك همسها شعرها ونثرها ،

لكن ابحث عن السبب الذي يمنعها

قال : حججها واهية فقط تتهرب مني ، تدخل الغرفة تريد النوم بلا لمس او انس لانها متعبة من طبخ النهار وزيارة الجارات وحوامة الحارات، لكنها لا تفوت ثلاث ساعات تتنقل بين مسلسل هندي ومكسيكي وجون سينا يصارع سامي زين بل لا زالت ترافق حتى زمردة .

قلت رغبها؛ فان رفضت اتخذ قرارك الذي يصلحك.

اخبرني اليوم ان البحث جار ولن يصده صاد او..

محمد هاشم الحكيم