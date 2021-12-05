انخفاض أسعار الأراضي بالخرطوم





شهد سوق العقارات بالخرطوم انخفاضاً في البيع، مما أدى إلى ركود في الشراء والبيع، وأرجع أصحاب المكاتب العقارية بالخرطوم الأسباب إلى استقرار قيمة الجنيه.

وأشار مدير مجموعة (حسبو العقارية) بشرق النيل بحسب (الراكوبة) اليوم، إلى أن أسعار الأراضي تختلف من منطقة إلى أخرى، من حيث المساحة والموقع المميز والموقع الهندسي.

وأوضح قائلاً “استقرار قيمة العملة أثر علي سوق العقارات”، مشيراً إلى أن الأراضي سابقاً ترتفع بسبب تذبذب العملة، وقال “الأوضاع تغيرت والبيع يعتمد على العرض والطلب”، لافتاً إلى قلة الطلب وكثرة العرض.

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