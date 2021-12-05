البرهان: حريصون على تطوير العلاقات مع الإمارات في كل المجالات





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تنمية وتطوير التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في المجالات كافة.

والتقى البرهان بمكتبه اليوم، سفير دولة الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأشاد رئيس مجلس السيادة، بالعلاقات الأزلية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وأكد حرص السودان على تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.

ونقل البرهان خلال اللقاء، تحياته لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة العيد الوطني لبلاده. متمنياً للإمارات حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والنماء.

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