المالية تدرس مقترح بزيادة الرسوم على الذهب





تعكف وزارة المالية، على دراسة مقترح تقدّمت به الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس بزيادة رسوم الانتاج والتشغيل والوارد في قطاع الذهب بنسبة (50%).

بالمقابل، قال رئيس اتحاد الصاغة السابق محمد تبيدي بحسب (الراكوبة) اليوم، إن الزيادة التي فرضتها الشركة السودانية للموارد المعدينة بواقع ألف جنيه للكيلو أثرت بشكل كبير على الأسعار لأن السعر غير مجزٍ للمنتج.

وأكد أنه في حال زيادة الرسوم بواقع (50%) سيرتفع سعر الذهب لأكثر من (30) ألف جنيه للجرام المشغول، مما يؤدي إلى قلة في حركة البيع كثيراً والتي تشهد حالياً ركوداً كبيراً، واصفاً المقترح بالكارثي، داعياً إلى البحث عن بدائل بإنشاء بورصة داخل البلاد لتقليل التكلفة على المنتج والتاجر.

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