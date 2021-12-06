شاهد بالصورة : الإعلامية الريان الظاهر تنتقل للعمل بقناة العربية مراسلة لبرنامج “صباح العربية”





انضمت الإعلامية بقناة النيل الازرق الريان الظاهر، إلى فريق مراسلي قناة العربية بالخرطوم.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد انضمت اليوم، الإعلامية الريان الظاهر للعمل كمراسلة لبرنامج صباح العربية بمكتب القناة الذي تديره الإعلامية لينا يعقوب بالعاصمة الخرطوم .

عدد من الزملاء و معجبي الاعلامية الريان الظاهر تقدموا لها بالتهاني والتبريكات، متمنين لها التوفيق في مسيرتها الإعلامية.

الخرطوم :(كوش نيوز)