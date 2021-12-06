منوعات

شاهد بالصورة : الإعلامية الريان الظاهر تنتقل للعمل بقناة العربية مراسلة لبرنامج “صباح العربية”

2021/12/06
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انضمت الإعلامية بقناة النيل الازرق الريان الظاهر، إلى فريق مراسلي قناة العربية بالخرطوم.

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وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد انضمت اليوم، الإعلامية الريان الظاهر للعمل كمراسلة لبرنامج صباح العربية بمكتب القناة الذي تديره الإعلامية لينا يعقوب بالعاصمة الخرطوم .

عدد من الزملاء و معجبي الاعلامية الريان الظاهر تقدموا لها بالتهاني والتبريكات، متمنين لها التوفيق في مسيرتها الإعلامية.

الخرطوم :(كوش نيوز)

2021/12/06
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