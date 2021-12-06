في ذكرى انطلاقة الثورة : مواكب تتجه نحو القصر واعتصام بالستين





دعت تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق للمشاركة في مواكب اليوم لاسقاط الانقلابيين والذي يصادف انطلاقة الشرارة الأولى لثورة ديسمبر من مايرنو وأعلنت عن اعتزامها الدخول في اعتصام لمدة يوم واحد بشارع الستين لتسطر ملحمة جديدة من ملاحم النضال السلمي ، وأوضحت في تعميم صحفي أن الاعتصام سيحتوي على فعاليات ثورية مختلفة (اغاني وطنية – شعر – جلسات نقاش – متحدثين من التنسيقية – كلمات اسر الشهداء – ندوة عن الراهن السياسي ، وحددت نقاط تجمع مواكب مليونية السادس من ديسمبر لأحياء تنسيقية لجان مقاومة احياء الخرطوم شرق حيث ستلتقي لجان (اركويت والمعمورة وسوبا والمجاهدين) الساعة 1 ظهرا عند تقاطع الشهيد عباس فرح مع الستين (لفة جوبا سابقا) لتلتحم مع مواكب بقية المناطق (الطائف والجريف والرياض وبري ) في عمارة GO سابقا ويتجه الى ميدان الاعتصام الساعة 2 ظهرا .

وبدورها أعلنت لجان مقاومة بحري أن لجان مقاومة أمدرمان وشرق النيل ستنضم الى مواكبها فيما حددت نقطة تجمع لاحياء شرق بحري (كافوري – العزبة – الواحة- كوبر) منزل الشهيد محمد عبدالسلام ثم التحرك نحو (استوب) التحرير، على ان تلتقي المواكب في المؤسسة وسيلقى خطاب، فيما حددت لجان مقاومة الديوم شرق محطة باشدار نقطة للتجمع الساعة 12 على أن ينطلق الموكب الساعة الواحدة الى القصر الجمهوري.

وحددت لجان مقاومة كرري محطة الرومي كنقطة لتجمع لجان بوكس الشنقيطي وغرب الحارات والفتوحات الكبرى والتوجه شرقاً نحو شارع النص ، أما محطة شقلبان فنقطة تجمع لجان بوكس المهدية والثورات وبوكس الإسكان ومن ثم انتظار التحام كل المواكب وامتدادها على شارع النص جنوباً. أما محطة المهداوي فهي نقطة التقاء لجان بوكس الوادي وشمال الخور والريف الشمالي والتوجه غرباً نحو شارع النص على أن يبدأ تحرك المواكب عند الساعة 12 ونص ظهراً ، وحددت لجان مقاومة الكلاكلات نقطة التجمع الأولى حديقة الكلاكلة – لفة أبو عواض (القبة والمنورة والقلعة ولجان مقاومة جنوب الخرطوم) أما النقطة الثانية: تقاطع محطة 4 مع شرق (الإسكان والوحدة وصنقعت والقطعية وأبو آدم وود عمارة).

على أن يلتقى الموكبان في ”نوباتيا“ ويتجه الموكب المشترك إلى وجهته الأخيرة في الكلاكلة القلعة. يبدأ التجمع في الساعة 12 ظهراً وينطلق الموكب في تمام الواحدة بتوقيت الثورة.وبدورها أعلنت لجان مقاومة بحري أن لجان مقاومة أمدرمان وشرق النيل ستنضم الى مواكبها وحددت لجان مقاومة الديوم شرق محطة باشدار نقطة للتجمع الساعة 12 على أن ينطلق الموكب الساعة الواحدة الى القصر الجمهوري.

صحيفة الجريدة