الحزب الشيوعي : لا نتوقع انتخابات نزيهة في ظل سلطة يقودها البرهان





شن القيادي بالحزب الشيوعي ، صدقي كبلو ، هجوما عنيفا على رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، و قال كبلو في تصريح لـ(الجريدة) البرهان لم يوف حتى الان بإي وعد أطلقه ، لذلك ، فإننا لا يمكن أن ناخذ حديثه عن عدم ترشحه لإنتخابات ٢٠٢٣ مأخذ الجد ، ودلل على ذلك بتصريحات سابقة لم يوف بها ، واردف البرهان وعد من قبل بحماية اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش وعدم فضه ، وتم فض الاعتصام وقتل المعتصمين، و كذلك وعد بحماية الوثيقة الدستورية وكان أول من مزقها ، ولفت كبلو إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على عدم ترشح اعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء في الانتخابات القادمة لذلك لايحق للبرهان الترشح ، وأكد كبلو بأن البرهان يريد أن يستنسخ تجربة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي تعهد بعدم ترشحه في الانتخابات غير إنه خان الوعد والان اصبح رئيساً لمصر ،وقطع كبلو بأن البرهان حتى لو ترشح في الانتخابات فإنه لن يفوز إلا بإنتخابات مزورة، وشدد على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية كاملة بحيث تكون هنالك محكمة دستورية ودستور دائم لكي تكون هنالك انتخابات مستقلة ، وجزم بصعوبة إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في ظل انقلاب ٢٥ أكتوبر لجهة إن كل القرارات التي اتخذت فيه لم تستند على قانون وذكر وبالتالي هنالك عدم احترام لحكم القانون من الذين نفذوا الانقلاب وهو الامر الذي يجعل من الصعوبة تصديق اي تصريح يطلقه البرهان أو توقع لإنتخابات نزيهة في ظل سلطة يقودها .

الخرطوم: أحمد جبارة

صحيفة الجريدة