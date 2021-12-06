(23) شركة ملاحة تضع شرطاً للعودة إلى الموانئ السودانية





أكدت مصادر أن (٢٣) من شركات الملاحة البحرية رهنت عودة تعاملها مع الموانئ السودانية بخطاب رسمي من رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين ترك، يفيد بأنه لن يغلق الموانئ في المرات القادمات.

وأكدت المصادر أن تمديد مهلة الإغلاق لأسبوعين آخرين لن تمكن الشركات من استئناف نشاطها .

وكشفت المصادر أن محطة الحاويات ببورتسودان لم تستقبل منذ شهور أي سفن قادمة من موانئ الشحن الصينية أو الأوربية أو غيرها من الموانئ العالمية بإستثناء السفن القادمة من جدة؛ الأمر الذي ضاعف النوالين، وتسبب في تأخير وصول البضائع.

وأشارت المصادر إلى أن شركات الملاحة تضررت بشكلٍ كبير من الإغلاق السابق الذي استمر (46) يوماً، وأن عدداً من الخطوط الملاحية قررت إيقاف حجوزات البضائع للموانئ السودانية، وتمسكت بحقها في مدة إيجار الحاويات في الإغلاق السابق، التي تقدر بنحو (١٢٠) مليون يورو، وقالت المصادر إن الشركات كرست جهودها في إجلاء فوارغ الحاويات بعد فتح الميناء في نوفمبر الماضي، ولن تقبل أي تعامل مع السودان، إلا بعد ضمان استقراره .

بورتسودان: عبدالقادر باكاش

صحيفة السوداني