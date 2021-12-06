ضوابط إدارية تنظيمية للصادر





نفذت إدارة الصادر بوزارة التجارة والتموين، “ضوابط إدارية” لتنظيم عمل الصادر، والمحافظة على موارد البلاد.

وقال مدير إدارة الصادر، جمال محمد صالح، لـ(السوداني) إن اجراءات الصادر تمضي بشكل جيد، ولم يصدر قرار بإيقاف الصادر، وإنما هنالك ترتيبات نفذت بغرض التنظيم، موضحاً أن معظم الصادر إلى دول الجوار يخرج بدون عائدات، واعتبر ذلك “نهب” لموارد البلاد، مشدداً على أن الضوابط تسعى للمحافظة على الصادر وتحقيق عائدات للدولة، مؤكداً اعتماد الدولة الكبير على السلع والمنتجات النقدية كالسمسم والصمغ العربي والفول السوداني والقطن، وصادر الماشية، مشيراً إلى أن الكثير منها يخرج دون عائد حقيقي للبلاد.

ووصفت الغرفة القومية للمصدرين في وقت سابق موسم صادر السلع النقدية بـالناجح، رغم مشاكل الميناء، وتأخر عمليات شحن البضائع.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني