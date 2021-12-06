غرفة البصات: تراجع السفر الى الولايات إلى أكثر من (40%)





كشفت غرفة البصات السفرية عن تعرضها لخسائر فادحة بسبب تراجع أعداد المسافرين الى الولايات.

وقدرت الغرفة تراجع نسبة السفر بنسبة أكثر من (40%) ، وأوضح رئيس الغرفة احمد الطريفي أن ديوان الضرائب يخصم نسبة (22%) من قيمة الدخل العام متمثلاً في الدمغة والقيمة، بجانب ضريبة النقل.

وقال الطريفي إن قطاع النقل في جميع دول العالم معفي من الضرائب لأنه قطاع خدمي، وشدد على ضرورة إلغاء الضرائب على قطاع النقل، وقال ” في حال ألغت الحكومة الضريبة على قطاع النقل سيكون هنالك انحفاض في قيمة التذاكر نبسبة 25%.

صحيفة اليوم التالي