تقارير:”30%” من السودانيين سيحتاجون لمساعدات غذائية





أعلى رقم خلال عقد من الزمن.

حذر مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية ( اوتشا ) بأن 14,3 مليون سوداني يمثلون حوالي 30% من سكان البلاد سيحتاجون لمساعدات غذائية خلال عام 2022، بزيادة 800 الف عن العام الحالي.

وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية بحسب رويترز، الأثنين،أنّ “شركاء العمل الانساني قدّروا عدد الذين يحتاجون الي مساعدات غذائية خلال عام 2022 بحوالي 14,3 مليون شخص من أصل 47,9 مليون نسمة.

وأضاف أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 800 ألف نسمة عن العام 2021، وهو “أعلى رقم خلال عقد من الزمن”.

ومن بين هؤلاء 2,9 مليون نازح في البلد الذي مزقته الصراعات الدموية خاصة في إقليم دارفور الواقع في الجزء الغربي، حيث أسفرت الحرب التي اندلعت عام 2003 عن 300 الف قتيل و2,5 مليون نازح وفقا للامم المتحدة.

ويعيش السودان مرحلة انتقالية بعد عزل عمر البشير عن الحكم في أبريل 2019، تنتهي بإجراء انتخابات حدّد لها العام 2023.

وفي الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي،وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتّفاقًا سياسيًا.

باج نيوز